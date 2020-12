Archivierter Artikel vom 14.10.2020, 14:10 Uhr

Unbekannte Täter brachen über eine Terrassentür in das Wohnhaus ein. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld. Es wird vermutet, dass die Täter die Tat am späten Abend bzw. in der Nacht verübt haben. Sie nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus. Wem sind verdächtige Personen in Kaisersesch aufgefallen. Möglicherweise haben die Täter zuvor an anderen Häuser ausgespäht bzw. auch geklingelt, um eine An-bzw. Abwesenheit der Bewohner festzustellen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem

Moselstraße 31

56812 Cochem

picochem@polizei.rlp.de

02671-984-0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell