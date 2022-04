Lonnig

Wohnungseinbruch am 23.04.2022 in Lonnig

Am Samstag, den 23.04.2022, zwischen 07:00 und 22:00 Uhr, drangen ein oder mehrere bisher unbekannte Täter in eine Einliegerwohnung eines Mehrfamilienhauses Auf der Steinrausch in Lonnig (VG Maifeld) ein.