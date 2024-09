Cochem

Wohnungsbrand in 56812 Cochem

Von Polizeidirektion Mayen (ots)

i Symbolbild Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Am 23.09.2024 gegen 09:30 Uhr kam es in Cochem, In der Märtschelt, zu einem Wohnungsbrand, der durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte schnell unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden konnte.