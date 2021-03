Wochenendpressemitteilung vom Freitag, 05.03.2021 bis Sonntag, 07.03.2021

Der sichtlich alkoholisierte Mann soll zuvor im Zug am Bahnhof randaliert und die Fahrgäste beleidigt haben. Durch die Mitarbeiter des Bahnhof Remagen wurde die Polizei hinzugezogen, um den Mann aus dem Zug zu geleiten.

Im Verlauf der folgenden Identitätsfeststellung kam es zu Widerstandshandlungen des Beschuldigten gegen die eingesetzten Polizeibeamten, sodass diese letztlich den DEIG (Distanzelektroimplusgerät/Taser) zur Unterbindung weiterer Widerstandshandlungen einsetzen mussten. Im Einsatzverlauf wurde jedoch niemand ernsthaft verletzt. Den Täter erwarten nun mehrere Strafverfahren.



Person mit Messer spricht Kinder an



Sinzig – Der Polizei Remagen wurde am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr gemeldet, dass eine männliche Person in der Sinziger Innenstadt zwei Kinder angesprochen habe. Hierbei führte der Mann ein Messer in der Hand mit. Ein aufmerksamer Mitbürger aus Sinzig konnte den Hergang beobachten und die Kinder aus dem Gefahrenbereich holen. Zu einem Übergriff zum Nachteil der Kinder kam es nicht.

Der deutlich alkoholisierte Mann konnte im weiteren Verlauf durch Beamte der Polizei Remagen angetroffen und in Gewahrsam genommen werden.

Der Täter kam auch für einen Ladendiebstahl im Rewe-Markt Sinzig in Betracht.

Die Polizei Remagen sucht nun noch nach den beiden Kindern, welche von dem Mann in Sinzig angesprochen wurden. Die zwei Kinder können wohlmöglich noch sachdienlichen Hinweise geben. Die Eltern werden gebeten, Kontakt mit der Polizei Remagen unter 02642/9382-0 aufzunehmen.



Fundgegenstand mit Warnzeichen Radioaktivität

Sinzig – Am führen Freitagabend wurde die PI Remagen über den Fund eines wohlmöglich radioaktiven Gegenstands an der Nebenstrecke zwischen Sinzig und Bad Breisig informiert. Der Gegenstand trage einen Aufkleber mit dem Warnzeichen für Radioaktivität.

Zur weiteren Überprüfung wurde die Freiwillige Feuerwehr Sinzig sowie der Gefahrstoffzug alarmiert. Die Feuerwehr konnte an dem Gegenstand im Verlauf ihrer Testungen keinerlei radioaktive Strahlung mehr messen. Der Gegenstand wurde geborgen und wird der zuständigen Behörde für Strahlenschutz weitergeleitet.



Hinweise Ihrer Polizei



In den vergangenen Tagen kam es abermals zu betrügerischen Anrufen angeblicher Mitarbeiter der Firma Microsoft bei den Bürgerinnen und Bürgern in der Region.

Die Polizei Remagen weist aus diesem Grund nochmals darauf hin, dass verdächtige Gespräche am besten sofort beendet werden.

Keinesfalls sollte man etwaigen Versprechen Glauben schenken oder gar Handlungsanweisungen befolgen oder Software auf Anweisung herunterladen.

Eine gesunde Skepsis sollte man sich hier bewahren und keine personenbezogenen Daten oder Kontoinformationen herausgeben.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Remagen



Telefon: 02642-9382-0

piremagen.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell