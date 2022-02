Wochenendpressemitteilung der PI Remagen für den Zeitraum 18.02 – 20.02.2022

Hierbei stürzten Bäume auf die Fahrbahn, sodass es zeitweise zu entsprechenden Sperrungen kam. Glücklicherweise kam es zu keinen Personen- oder größeren Sachschäden.



Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmittel



In den frühen Morgenstunden des Samstags wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem Fahrzeugführer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Schnelltest bestätigte diesen Verdacht, sodass dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen werden musste. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.



Verkehrsunfallflucht in Remagen-Oberwinter



Am Abend des 19.02.2022 wurde der PI Remagen eine Verkehrsunfallflucht im Rheinhöhenweg, in Remagen-Oberwinter, mitgeteilt. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der unbekannte Verursacher mit seinem Fahrzeug gegen einen dortigen Gartenzaun fuhr und diesen beschädigte. Anschließend verließ dieser unerlaubt die Unfallörtlichkeit.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Remagen zu melden.



Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und unter Alkoholeinfluss



In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam eine Fahranfängerin in Remagen, vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit, sowie ihrer Alkoholisierung, von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einem Zaun und einer Mauer. Durch den Aufprall wurde die Fahrzeugführerin leicht verletzt. Es entstand zudem ein erheblicher Sachschaden.

Der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen, ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet und ihr Führerschein sichergestellt.



