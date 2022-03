Wochenendpressemitteilung der PI Remagen für den Zeitraum 11.03.2022 bis 13.03.2022, 07:20 Uhr

Hierbei kam es zur seitlichen Kollision. Der LKW verließ die Unfallörtlichkeit in Richtung B9, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise auf den LKW werden unter 02642-93820 an die Polizeiinspektion Remagen erbeten.



Versuchter Betrug über WhattsApp-Nachrichten



In den letzten Tagen kam es vermehrt zu versuchten Betrugsdelikten, bei welchen unbekannte Täter angaben, dass es sich um einen nahen Verwandten (hier Kind) mit neuer Mobilfunknummer handelt, der in einer Notlage sei und um dringende Überweisung auf ein Konto erbete. Bleiben sie auch in derartigen Fällen wachsam, vergewissern sie sich, ob es sich tatsächlich um die angegebene Person handelt und überweisen nicht überstürzt Geldbeträge auf Ihnen unbekannte Konten.



Remagen- Ladendiebstahl



Am 11.03.2022, gegen 18:45 Uhr, konnte ein Ladendieb dabei beobachtet werden, wie er Alkoholika einsteckte und, ohne zu bezahlen, das Geschäft verließ. Neben einer Strafanzeige erhielt der Beschuldigte Hausverbot für das Ladenlokal.



Niederzissen – Trunkenheitsfahrt



Im Rahmen einer allg. Verkehrskontrolle konnte am 12.03.2022, gegen 01:00 Uhr ein Fahrzeugführer angetroffen werden, der dem Alkohol zugesprochen hatte. Den Fahrzeugführer, der eine Atemalkoholkonzentration von 0,72 Promille aufwies, erwartet ein Bußgeld von zumindest 500EUR und ein Fahrverbot von einem Monat.



Brohl-Lützing – Diebstahl aus Bäckerei



Im Zeitraum vom 11. auf den 12.03, 12:15 Uhr bis 05:45 Uhr, haben sich unbekannte Täter auf noch unbekannte Weise Zugang zum Objekt in der Josef-Leusch-Straße beschafft und die Tageseinnahmen entwendet. Hinweise werden unter 02642-93820 an die Polizeiinspektion Remagen erbeten.



Waldorf – Unfall mit Personenschaden



Am 12.03.2022 gegen 18:15 Uhr kam ein PKW nach Vollbremsung durch Wildwechsel auf der L87 zwischen Waldorf und Königsfeld von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der angrenzenden Böschung. Die beiden Insassen wurden durch den Unfall nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht.



