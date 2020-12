Archivierter Artikel vom 01.11.2020, 11:10 Uhr

Ein 25 jähriger PKW Fahrer aus dem Bereich Koblenz fuhr aus einem Feldweg auf die K22 auf. Dabei übersah er die 49 Jahre alte Motorradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeug wobei die Motorradfahrerin zu Fall kam. Sie verletzte sich schwer und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Im Einsatz waren neben der Polizei Cochem der Rettungsdienst sowie ein Notarzt.



Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte



In der Nacht zu Sonntag 01.11.2020 wurde die Polizei Cochem über einen Randalierer in der Stadt Cochem informiert. Dieser habe zunächst in einer Gaststätte randaliert und später dann in der Nähe des Endertplatzes mehrere Fahrzeuge beschädigt. Die Person, ein 19 jähriger aus der VG Cochem, kann schließlich durch die Beamten angetroffen werden. Während der Personalienfeststellung verhält er sich äußerst aggressiv und wollte sich von der Örtlichkeit entfernen. Nachdem er daran gehindert wurde, widersetzte er sich den Beamten in dem er sich sperrte und im weiteren Verlauf auch nach diesen trat und diese bespuckte. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Verletzt wurde niemand. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.



Verkehrsunfall mit Verletzten / Fahrzeugführer stand unter Alkoholeinwirkung



Am 01.11.2020 gegen 03:15 Uhr wurde die Polizei Cochem über einen Verkehrsunfall zwischen den Ortslagen Mörsdorf und Buch in Kenntnis gesetzt. Auf einem Feldweg verunfallte ein 18 jähriger aus der VG Kastellaun mit seinem Quad. Dabei wurden zwei Mitfahrer leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



