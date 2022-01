Wochenendpressebericht vom 21.01.-23.01.2022

In drei Fällen entfernte sich der Schadensverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, bei einem weiteren Verkehrsunfall stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss. Entsprechende Strafanzeigen wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs wurden eingeleitet.



-Niederzissen-

Am 23.01.2022 kam es gg. 02:20 Uhr zu einer Sachbeschädigung an der Haustür eines Wohnhauses in der Waldorfer Straße in Niederzissen. Der mutmaßlich männliche Täter wurde von den Geschädigten beim Einschlagen der Glasscheibe überrascht. Er entfernte sich im Anschluss fußläufig von dem Tatort. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im o.g. Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Remagen zu melden.



-Sinzig-

Die Polizei Remagen war am Freitag, den 21.01.2022 wieder im Einsatz für die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg. Im Rahmen der Verkehrskontrollen im Dreifaltigkeitsweg in Sinzig konnten gleich mehrere Verstöße mit nicht angelegten Sicherheitsgurten in den Pkw der Eltern festgestellt werden. So wurden in drei Fällen Kinder ohne Kindersatz und Sicherheitsgurt befördert. In zwei Fällen wurden zudem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, da die Eltern ihre Kinder ohne erforderliche Fahrerlaubnis in die Schule fuhren. Auch in Zukunft wird die Polizei Remagen mit verstärkter Präsenz die Schulwegkontrollen fortsetzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Polizeiinspektion Remagen



Telefon: 02642/9382-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell