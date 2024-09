Wochenendereignismeldung der Polizeiinspektion Adenau

Anzeige

Bei einem Verkehrsunfall im Bereich der B 257, Leimbach, flüchtete der Unfallverursacher im Begegnungsverkehr. Bei einem weiteren Unfall im Bereich Drees verletzte sich die 52-jährige Motorradfahrerin aus Nordrhein-Westfalen schwer und musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Ein Verkehrsunfall in Insul führte zu leichten Verletzungen des 75-jährige Pkw-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Adenau, wessen Führerschein sichergestellt wurde. Hier besteht der Verdacht, dass dieser seinen Pkw trotz körperlicher Beeinträchtigung geführt haben dürfte und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht hat.

Darüber hinaus wurden in den Ortschaften Kaltenborn und Insul Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Hier kam es bei einigen Fahrzeugen zur Geschwindigkeitsüberschreitung, die durch die Polizei beanzeigt wurden.

Im Bereich der so genannten Raser/Poser führten Polizeibeamte aus Adenau umliegend um den Nürburgring mehrere Verkehrskontrollen durch. Hier wurden einige Verstöße durch Ordnungswidrigkeitenanzeigen, Verwarnungsgelder und Sicherheitsleistungen geahndet. Sicherheitsleistungen werden in der Regel bei nicht deutschen Bürgern einbehalten, um in der Folge ein Ordnungswidrikeiten-/Strafverfahren durchführen zu können.



