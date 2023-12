Wochenendbericht der PI Mayen vom 17.11.2023 – 19.11.2023

Wierschem Am Morgen des 18.11.2023 wurde festgestellt, dass die Bushaltestelle Burstraße in Wierschem von unbekannten Tätern mit Graffiti besprüht wurde.

Hinweise an die Polizeiinspektion Mayen 02651/8010.



VG Maifeld



In der Verbandsgemeinde Maifeld kam es in der Nacht zum 19.11.2023 zu einem Verkehrsunfall. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde beim Unfallverursacher eine Alkoholisierung festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille.



VG Mendig



In der Verbandsgemeinde Mendig kam es am 17.11.2023 zu einem Verkehrsunfall. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde beim Unfallverursacher eine Alkoholisierung festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,10 Promille



