Wild-Camper im Wald / Kleine Verletzung – großer Einsatz!

Zwei junge Rheinland-Pfälzer wollten in der Nacht von Mittwoch, 17.02.2021 auf Donnerstag, 18.02.2021 im Waldgebiet von Mayen-Kürrenberg Geburtstag feiern.

Der jüngere Mann (noch 21 Jahre alt) verletzte sich gegen 21.15 h in der Dunkelheit mit einem Beil an der Hand (stark blutende Schnittwunde). Die über Notruf 112 angeforderten Rettungskräfte fuhren sich im unwegsamen Gelände fest und mussten durch die Feuerwehr mit Bergungsgerät wieder freigeschleppt werden.



