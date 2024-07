weiterhin Fahrverbote auf Panoramastraße / Geschwindigkeitsmessung auf Panoramastraße

Am Sonntagnachmittag, den 28.07.2024, führten Beamte der Polizeiinspektion Cochem kurzfristig, mittels Laserpistole, Geschwindigkeitsmessungen auf der ehemals verkehrsunfallträchtigen Panoramastraße, B 259, bei Cochem durch.

Anzeige

Grund der dortigen Messungen sind regelmäßig von Anwohnern getätigte Meldungen über rasende Motorräder mit einhergehender Lärmbelästigung, sowie – trotz einer für diese Fahrzeugart mehrfach wiederholte Beschränkung auf 50 km/h – weiterhin durch Krafträder verursachte Verkehrsunfälle.

In einem Zeitraum von lediglich einer Stunde wurden fünf Motorradfahrer mit deutlichen Verstößen gemessen. Der Tagesschnellste befuhr den Verkehrsbereich mit 103 km/h. Der Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeld von 320 Euro, ein einmonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Pressestelle



Telefon: 02651-801-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell