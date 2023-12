Weihnachtsbaumschmück-Tradition bei der Polizei Cochem

Der geschmückte Weihnachtsbaum im Foyer der Polizeiinspektion Cochem Foto: Polizeidirektion Mayen





In diesem Jahr wurde der Schmuck von TeilnehmerInnen des Berufsbildungsbereich der Mosellandwerkstätten Ebernach-Kühr gestaltet.



Die TeilnehmerInnen ließen es sich dann auch nicht nehmen und schmückten den Baum im Rahmen eines Besuchs bei der Polizeiinspektion selbst.



Nun lässt er die Dienststelle erstrahlen und erfreut Kollegen und Besucher der Polizei gleichermaßen.



Vielen Dank an die fleißigen Bastler und Handwerker für den außergewöhnlich schönen Baumschmuck.



