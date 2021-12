Weihnachtsbaum-Schmück-Aktion bei der Polizeiinspektion Cochem

Aber die Klasse 4a der Grundschule Cochem war fleißig und hat den Schmuck im Unterricht gebastelt.



Am Nikolaustag kam die Klasse persönlich zur Polizei und überreichte corona-konform der Verkehrssicherheitsberaterin Bianca Schuhmacher eine Kiste voll mit wunderschönem selbstgebasteltem Baumschmuck.



Dieser verschönert nun den Baum im Foyer der Polizeiinspektion Cochem.



Trotz seines strammen Terminkalenders nahm sich der Nikolaus die Zeit und überreichte den Schülerinnen und Schülern ein kleines Dankeschön.



Mit einem Weihnachtslied für den Nikolaus und die Kollegen der Polizeiinspektion Cochem verabschiedeten sich die Kinder und gingen zurück zur Schule.



Vielen Dank an die Schülerinnen und Schüler sowie an das Lehrpersonal der Klasse 4a der Grundschule Cochem für den tollen Baumschmuck!



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem



Telefon: 02671-984-0

www.polizei.rlp.de/pi.cochem



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell