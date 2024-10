Kehrig

Warnung vor Giftköder in der Gemarkung Kehrig

Von Polizeidirektion Mayen (ots)

i Symbolbild Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Im Tagesverlauf des 17.10.2024 gingen bei der Polizei in Mayen Hinweise auf Giftköder auf einem Feldweg in Kehrig, von der Geringer Straße in Richtung Industriegebiet, ein.