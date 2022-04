Warnung vor falschen Handwerkern

Bereits in der vergangenen Woche kam es zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil älterer Menschen.

Ein mit rot-weißem Arbeitsanzug bekleideter Mann klingelte an der Tür und bat die zu diesem Zeitpunkt alleine in der Wohnung befindliche Bewohnerin, wegen eines Schadens an der Wasserleitung das Wasser im Bad laufen zu lassen. Scheinbar unbemerkt betrat eine weitere Person durch die nur angelehnte Haustür die Wohnung und durchsuchte einige Zimmer nach Wertgegenständen. Da die Frau durch die Anweisungen des falschen Handwerkers abgelenkt und am Verlassen des Badezimmers gehindert wurde, gelang es dem zweiten Täter, Schmuck und Uhren zu entwenden.

Die Frau kann den falschen Handwerker wie folgt beschreiben: dunkle, zur Seite gekämmte Haare, rundes, volles Gesicht, ca. 170 – 175 cm groß, 23 – 25 Jahre alt, kräftige Statur, mitteleuropäisches Aussehen, sprach akzentfreies deutsch.

Bedingt durch die umfangreichen Arbeiten im Flutgebiet, welche derzeit auch an Leitungssystemen durchgeführt werden, scheint diese Masche besonders perfide.

Die Polizei empfiehlt daher, besonders aufmerksam zu sein und nach einem autorisiertem Ausweis zu fragen. Im Zweifel kann über die Firma oder das Unternehmen telefonisch nachgefragt werden, ob die Arbeiten berechtigt durchgeführt werden. In der Regel werden die Arbeiten im Vorfeld angekündigt.



