Warnung vor Betrugsmasche

Der letzte Fall geschah am Montag,15.01.24, gegen 16:40 Uhr in einer Apotheke in Cochem.

Bei dieser Betrugsmasche wird meist ein Gegenstand von geringem Wert gekauft. Beim Bezahlen fragt ein Täter den Verkäufer, ob er Geld wechseln könne. Meistens wird versucht den Wechselvorgang mehrfach zu wiederholen, weil man bestimmte Banknoten suchte oder vom Kauf zurücktritt und dann doch wieder kaufen will. Der Täter versucht in die Kasse zu greifen oder durch ständiges Reden den Verkäufer zu verwirren, um an das Wechselgeld zu gelangen. Der zweite Täter fungiert als Aufpasser, falls eine andere Person im Verkaufsraum auftaucht.

Wer Hinweise geben kann, soll sich an die Polizei in Cochem wenden, Tel.:02671- 9840.

Wechseln sie kein Geld unter fadenscheinigen Gründen!



