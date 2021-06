Warnung vor Anrufen falscher Polizeibeamter

Das Ziel der Betrüger ist es, das Vertrauen der Opfer mit erfundenen Geschichten zu erschleichen und sie unter Druck zu setzen. Diese Verbrecher – getarnt als Polizeibeamte – möchten, dass Sie Ihr Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände herausgeben. Hierbei werden Unglücksfälle vorgetäuscht, die angeblich nahen Verwandten zugestoßen seien und für die nun Geld der Polizei übergeben werden soll.



Hierzu weisen wir ausdrücklich nochmals daraufhin, dass die Polizei sie niemals auffordern wird Geld oder Wertgegenstände herauszugeben.



Die Polizei ruft nicht mit der Rufnummer „110“ an.



Rufen Sie im Zweifelsfall immer noch einmal selbst ihre nächstgelegene Polizeidienststelle an.



Polizeiinspektion Cochem

PHK Winnen

Telefon: 02671-984-0

www.polizei.rlp.de



