VW Transporter gestohlen – Fahrrad am Tatort zurückgelassen

NAUNHEIM. Am vergangenen Wochenende wurde in Naunheim von einem landwirtschaftlichen Anwesen ein VW Transporter entwendet.

Nach kurzer Fahrt über ein Feld fuhr sich der Transporter fest und wurde vor Ort stehen gelassen. Am Tatort zurückgelassen wurde ein blau-rosa farbenes Mountainbike der Marke Mc Kinley, das offensichtlich vom Täter benutzt wurde. In diesem Zusammenhang ist es nicht auszuschließen, dass der Täter auch dieses Fahrrad zuvor entwendet hatte. Die Kriminalpolizei Mayen bittet deshalb um Hinweise zum Eigentümer des Fahrrades an kimayen@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 02651 / 801-0.



