Vorsicht vor falschen Polizeibeamten

In den meisten Fällen gaben sich die Täter als falsche Polizeibeamte aus und versuchten unter Nennung eines erfundenen Sachverhalts die potentiellen Opfer zur Übergabe von hohen Geldbeträgen zu bewegen. Ein Schwerpunkt der Anrufe lag im Raum Remagen. Glücklicherweise kam es zu keinem Schadenseintritt.



Wenn Sie solche merkwürdigen Anrufe erhalten, bleiben Sie misstrauisch. Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über Wertsachen, ihre finanzielle Situation oder Bankverbindungen. Und falls jemand vor Ihrer Tür steht und Ihr Bargeld oder Ihren Schmuck „zum Schutz“ in Verwahrung nehmen möchte: Geben Sie niemals einem Fremden Ihre Wertsachen! Lassen Sie sich den Namen nennen und den Dienstausweis zeigen und fragen Sie bei der Polizei nach, ob es diesen Mitarbeiter tatsächlich gibt.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell