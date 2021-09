Vorfahrt missachtet, Verursacher leicht verletzt

Beide PKW kollidieren und werden nicht unerheblich beschädigt, so dass sie abgeschleppt werden mussten. Die L98, Einmündungsbereich zur Uferstraße in Cochem, musste kurzfristig gesperrt werden.

Der 18-jährige Mann aus der VG Kaisersesch, verletzte sich leicht am Unterarm und wurde durch das DRK zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Seine Unfallgegnerin blieb unverletzt.

Die Straßenmeisterei reinigte die Fahrbahn.



