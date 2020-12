Archivierter Artikel vom 19.08.2020, 15:30 Uhr

Beteiligt sind ein Motorradfahrer und ein PKW. Zur Zeit läuft die polizeiliche Aufnahme des Verkehrsunfalles. Rettungsdienst und Feuerwehr sind ebenfalls vor Ort.



Von Anfragen an die zuständige Dienststelle bitten wir abzusehen. Es wird in diesem Portal unaufgefordert nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem



Telefon: 02671/984-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell