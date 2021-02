Vollendeter Betrug durch falsche Polizeibeamte in Mendig

Mendig. Am 28.01.2021 kam es in den Abendstunden in Mendig zu einem vollendeten Betrugsfall mit der Masche „Falscher Polizeibeamter“.





Das Opfer wurde über viele Stunden mehrfach von einem angeblichen Polizeikommissar Meier und einer Kriminalkommissarin Müller telefonisch mit unterdrückter Rufnummer kontaktiert. Die falschen Polizisten erklärten dem Opfer glaubhaft, dass die Festnahme einer Einbrecherbande erfolgt sei und nun Wertsachen bzw. Bargeld in Sicherheit zu bringen sind. Die sichere Verwahrung solle bei der Polizei erfolgen.



In diesem Zusammenhang wird nochmals vor dieser Betrugsmasche gewarnt. Präventionshinweise und Verhaltenstipps sind über nachfolgende Internetseite abrufbar: #mitmirnicht | Polizei | Willkommen in Rheinland-Pfalz (rlp.de)



Die Polizei sucht ferner Zeugen des Tatgeschehens. Wer hat am 28. oder 29 Januar in Mendig, Dünnwaldstraße, verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigem Kennzeichen (insbesondere aus NRW) wahrgenommen? Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Mayen unter 02651 / 801-0 od. kimayen@polizei.rlp.de entgegen.



