Vollbrand eines Wohnhauses in Weibern

+++ Presseerstmeldung +++ Zum gegenwärtigen Zeitpunkt befinden sich Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, dem Rettungsdienst sowie der Polizei Adenau in Weibern, im Bereich der dortigen der Eichertstraße, bei einem Gebäudebrand.

Hierbei handelt es sich um einen Vollbrand eines Wohnhauses.



Laut aktueller Sachlage befinden sich keine Personen in dem betreffenden Brandobjekt.



Die vor Ort befindlichen Einsatzkräfte bitten, dass die Anwohner von Weibern ihre Türen und Fenster geschlossen halten. Grund hierfür ist die starke Rauchentwicklung sowie der vorliegende Windzug in Richtung der Ortschaft Weibern.



Von weiteren Presseanfragen bzgl. des laufenden Einsatzes bittet hiesige Dienststelle abzusehen. Es wird zeitnah nachberichtet.



