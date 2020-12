Mayen

Versuchter Wohnungseinbruch in Grafschaft-Bölingen

Am vergangenen Freitag, 27.11.2020, durchtrennten bislang unbekannte Täter einen Gartenzaun und gelangten so in den rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses im Wiesenweg in Grafschaft-Bölingen.