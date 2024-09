Remagen

Versuchter Straßenraub

Von Polizeidirektion Mayen (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv/Illustration

Am Dienstag, den 03.09.2024, kam es in der Zeit zwischen 20:30 Uhr – 21:10 Uhr, auf dem Gehweg der Joseph-Rovan-Allee zwischen der Bushaltestelle und der Kreuzung Zeppelinstraße/In der Wässerscheid in Remagen zu einem versuchten Straßenraub zum Nachteil eines 31 jährigen Mannes.