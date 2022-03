Versuchter Raubüberfall auf Tankstelle

Am Montag, 14.03.2022, gegen 06:35 Uhr betritt ein männlicher Einzeltäter ein Tankstellengebäude in Mayen, Koblenzer Straße.

Hier bedroht er die Angestellte mit einem Brotmesser und fordert die Herausgabe des Bargeldes. Als die Angestellte erklärt, dass die Tankstelle erst kurz zuvor geöffnet und man noch kein Geld eingenommen hat, verlässt der Täter ohne Beute das Gebäude und läuft über die Koblenzer Straße in Richtung Maifeld Radweg.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 180-185 cm groß und etwa 20-25 Jahre alt, schlank, trug graue Arbeitshose, einen grauen Kapuzenpullover/jacke , eine dunkle Mütze, die Kapuze über den Kopf gezogen, eine hellgraue Maske (MNS) und dunkle Handschuhe.

Er führte ein Brotmesser mit gelbem Griff und eine dunkle Plastiktüte mit.

Die Kriminalpolizei Mayen bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, insbesondere im Bereich des Tankstellengeländes und des auf der anderen Straßenseite am Radweg liegenden Parkplatzes, zwischen der Ostbahnhofstraße und dem Kreisel „Hausener Straße“.



