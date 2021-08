Versuchter Kraftfahrzeugdiebstahl

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter in Burgbrohl gewaltsam Zugang zu mindestens drei PKWs, welche in der Ortslage geparkt waren.



In allen drei Fällen wurde die Fahrertüre gewaltsam geöffnet. Im Anschluss kam es zu Manipulationen an den Zündschlössern der Fahrzeuge.

Anscheinend versuchte der unbekannte Täter die Fahrzeuge zu starten. Dies gelang jedoch nicht.

Der mutmaßliche Täter konnte in einem Fall beobachtet werden. Hierbei wurde festgestellt, dass der Tatverdächtige eine auffällig rote Oberbekleidung trug.



Die Polizei bittet nun um Hinweise von möglichen Zeugen, die eine entsprechende Person am 28.08.2021 oder am Morgen des 29.08.2021 in Burgbrohl beobachten konnten.

Hinweise an die Polizei Remagen 02642/9382-0



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Remagen



Telefon: 02642 9382-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell