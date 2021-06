Versuchter Einbruch in Kita

MONREAL. Im Zeitraum vom 15.06. bis 25.06.21 kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in die Kindertagesstätte in Monreal.

Unbekannte Täter versuchten im rückwärtigen Bereich der Kita eine Fluchttür aufzuhebeln, was jedoch misslang, sodass sie von der weiteren Tatausführung Abstand genommen hatten.



Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Mayen unter der Tel. 02651/801-0 oder per E-Mail an kimayen@polizei.rlp.de.



