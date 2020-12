Archivierter Artikel vom 02.11.2020, 12:30 Uhr

Aremberg (Kreis Ahweiler) (ots) – Am 01.11.2020, gegen 17.00 h wurde der Polizei Adenau gemeldet, dass die Opferstöcke in der Aremberger Kirche beschädigt oder auch aufgebrochen worden seien.





Vor Ort wurde festgestellt, dass der oder die bislang unbekannten Täter mit einem Hebelwerkzeug verschiedene Behältnisse im Inneren und Äußeren der Kirche angegangen haben. Hier vermutlich um Bargeld aus den Opferstöcken zu entwenden. Bei den Sammelbehältern handelte es sich jedoch um massive Stahlschließfächer, welche teilweise an der Wand verschraubt wurden. Durch die massive Konstruktion konnten die Behältnisse nicht aufgebrochen werden. Jedoch entstanden Sachschäden. Wer hat in den letzten Tagen verdächtige Wahrnehmungen um die Kirche gemacht. Hinweise bitte an die Polizei Adenau unter der Tel. 02691/925-0.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Adenau

Telefon: 02691/925-0

E-Mail: piadenau@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell