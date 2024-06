Versuchte Einbrüche in Ladengeschäfte

In der Nacht von Montag, 24.06.24 auf Dienstag, 25.06.24 kam es gegen 00:30 Uhr und später nochmals gegen 03:20 Uhr in der Innenstadt von Mayen im Bereich der „Marktstraße“ und der Straße „Am Brückentor“ zu drei versuchten Einbrüchen in Ladengeschäfte.

Der Täter versuchte die Schaufensterscheiben einzuschlagen. Durch die ausgelösten Alarmanlagen floh er von den Örtlichkeiten.



Wenige Tage zuvor kam es in der Nacht von Freitag, 21.06.24 auf Samstag, 22.06.24 in der Zeit von 18:00 Uhr bis 06:00 Uhr in der Fußgängerzone in Mayen ebenfalls zu einer vollendeten Tat. Unbekannte Täter warfen mit einem Stein die Schaufensterscheibe eines Ladengeschäfts in der Göbelstraße ein und entwendeten hierbei Schmuck.



Die Kriminalpolizei Mayen bittet die Bevölkerung um Hinweise, falls zu den oben genannten Zeiträumen verdächtige Wahrnehmungen gemacht wurden. Telefon: 02561-8010.



