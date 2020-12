Archivierter Artikel vom 13.10.2020, 10:40 Uhr

Er ist in einem Altenheim in Cochem-Sehl untergebracht und verließ dieses um 07 Uhr mit unbestimmten Ziel. Er ist dement, orientierungslos und benötigt Medikamente. Beschreibung: ca. 175 cm groß, schlanke Figur, auffälliger, grau-weißer Vollbart, lichtes, grau-weißes Haar. Er trägt dunkle, schwarze Bekleidung. Hinweise bitte an die Polizei Cochem.



