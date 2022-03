Vermisstensache – Remagen

Der Mann verließ gegen 17 Uhr seine Wohnung, und hielt sich anschließend in der Barbarossa Straße in Sinzig und zuletzt gegen 17:40 Uhr an der Rheinpromenade in Remagen auf. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Die polizeilichen Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten.



Hinweise bitte an:



Polizeiinspektion Remagen

Telefon: 02462- 9382-0

oder

Kriminalpolizei Mayen

Telefon: 02651 801-0



Personenbeschreibung / Besondere Hinweise:

Maksim Kheder ist etwa 1,75 Meter groß und schlank.

Er hat schwarze, kurze Haare und trägt Vollbart.

Herr Kheder war beim Verlassen der Wohnung mit einer Jeans, einem roten T-Shirt und einer grauen Übergangsjacke bekleidet.



