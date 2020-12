Archivierter Artikel vom 15.10.2020, 15:50 Uhr

Cochem

Verletzte Fußgängerin durch Kollision mit angeblich alkoholisiertem Fahrradfahrer, der anschließend flüchtete

Am Donnerstag, 15.10.2020, ca. 14.10 Uhr, befuhr ein alkoholisierter Radfahrer, mit seinem schwarzen Mountainbike, die Stadionstraße in Cochem, aus Fahrtrichtung Klotten in Fahrtrichtung Cochem-Innenstadt.