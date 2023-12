Verkehrsunfallzeugen gesucht

Am Freitag, den 22.12.2023 gegen 06:35 Uhr kam es auf der L 117 in Höhe der Anschlussstelle Ochtendung (A 48) zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.

Der Unfallverursacher befuhr mit seinem Fahrzeug die Ausfahrt der A 48, missachtete die dortige Vorfahrtsregelung und kollidierte mit einem von rechts kommenden Pkw. Der Unfallverursacher fuhr an dem Geschädigten vorbei und flüchtete von der Unfallörtlichkeit in Richtung Ochtendung.



Nun wird der Unfallverursacher gesucht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Mayen unter der Tel.: 02651-801-0 zu melden.



