Archivierter Artikel vom 21.11.2020, 19:50 Uhr

Ochtendung

Verkehrsunfallzeugen gesucht

Am Samstag, den 21.11.2020 gegen 17 Uhr kam es in der Bismarckstraße in Ochtendung zu einem Verkehrsunfall wobei der Verursacher im Vorbeifahren einen geparkten PKW (Ford, Focus, weiß) an der Fahrerseite streifte und diesen erheblich beschädigte.