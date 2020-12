Verkehrsunfallzeugen gesucht

Archivierter Artikel vom 05.08.2020, 20:30 Uhr

Am Mittwoch, 05.08.2020, kam es im Zeitraum zwischen 07.45 – 17.00 Uhr, in der Pellenzstraße in Mendig zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug befuhr vermutlich die Pellenzstraße von Niedermendig kommend in Fahrtrichtung Bell und touchierte mit seinem Fahrzeug das Vordach eines Anwesens in der Pellenzstraße. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle. Aufgrund der Höhe des Schadens (3,20 Meter), dürfte es sich bei dem Verursacher um ein größeres Fahrzeug gehandelt haben. Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Mayen (02651/8010) in Verbindung zu setzten.



