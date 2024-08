Verkehrsunfallfluchten – Zeugen gesucht

Anzeige





1.) In der Koblenzer Straße, in Höhe des Anwesens Nr. 77, wurde ein brauner, parkender PKW, Nissan-Qashqai durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer am linken, vorderen Radlauf beschädigt. Der Unfallflüchtige hinterließ einen Sachschaden, in Höhe von ca. 500.- EUR.



2.) Im Wasserpförtchen, wurde beim Ausparken oder Wenden ein roter, parkender VW-Bus touchiert. Auch hier flüchtete der Unfallverursacher, ohne sich um den hinterlassenen Schaden, in Höhe von ca. 500.- EUR zu kümmern.



Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

Pressestelle



Telefon: 02651-801-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell