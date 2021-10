Verkehrsunfallfluchten – Zeugen gesucht

Mayen (ots).



1. Mayen, Habsburgring 76



Tatzeit: 27.10.2021, 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr.



Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ausparken die Fahrzeugfront eines schwarzen, Pkw, Ford, C-Max. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000.- EUR.



2. Mayen, In der Weiersbach 25



Tatzeit: 27.10.2021, 15:55 Uhr bis 16:30 Uhr.



Der Geschädigte parkte seinen Pkw, Audi A 4 auf dem Parkplatz des Corona-Testzentrums, als er später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest das der linke Außenspiegel an dem Pkw abgefahren wurde. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden, in Höhe von ca. 200.- EUR, zu kümmern.



Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





