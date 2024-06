Verkehrsunfallfluchten

Anzeige

Polch und Ochtendung (ots) –



1.



Im Birkenweg in Ochtendung kam es im Zeitraum vom 03.06.2024, ca. 17:30 Uhr bis 04.06.2024, 11:30 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht an einem geparkten, silbernen Pkw, BMW. Ein bislang unbekanntes vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigte den BMW auf der linken Fahrzeugseite. Der Fahrer verließ die Unfallstelle, ohne sich um den hinterlassenen Schaden in Höhe von ca. 500.- EUR zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug müsste es sich um ein gelbes Fahrzeug gehandelt haben, da an dem Pkw des Geschädigten gelbe Lackanhaftungen gesichert werden konnten.



2.



In der Michelsbergstraße, Ochtendung beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer am 05.06.2024 gegen 16:30 Uhr, auf dem Parkplatz des Lidl-Supermarkts einen parkenden Pkw, Daimler-Benz am Fahrzeugheck. Der bislang unbekannte, flüchtige Fahrzeugführer hinterließ einen hohen Sachschaden, da das Fahrzeugheck des Pkw, Daimler-Benz stark eingedrückt wurde. Das Anstoßgeräusch müsste sehr heftig gewesen sein und Zeugen, die sich zu dieser Zeit auf dem Parkplatz befanden, aufgefallen sein.



3.



In der Nacht vom 04. auf 05.06.2024, wurde in Rudolf-Diesel-Straße in Polch bei einem am Straßenrand parkenden Pkw, Opel Tigra, der linke Außenspiegel abgefahren. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hinterließ einen Sachschaden, in Höhe von ca. 800.- EUR.



Zeugen, die zu den oben genannten Vorfällen Hinweise geben können, möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.



