Verkehrsunfallflucht – Zeugenaufruf

Mayen, Im Möhren (ots) – Im Zeitraum vom 09.03.2024; 20:30 Uhr – 10.03.2024; 07:30 Uhr wurde in der Straße Im Möhren in Mayen ein ordnungsgemäß geparkter PKW der Marke Seat, vermutlich durch einen vorbeifahrenden PKW beschädigt.



Am geparkten PKW entstand Sachschaden.

Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.



Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall, insbesondere zu dem flüchtigen Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Mayen in Verbindung zu setzen.



