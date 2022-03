Niederzissen

Verkehrsunfallflucht: Zeugenaufruf

Am 28.03.2022, 09:45-12:00 Uhr, kam es in Höhe der Brohltalstraße 56 in Niederzissen (Höhe Gebäude Norma) zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte.