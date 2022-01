Verkehrsunfallflucht – Zeugenaufruf

Mayen, Parkplatz St. Veit-Str. „Neutorkreisel“ (ots) – Am Freitag, 21.01.2022, wurde, in der Zeit zwischen 11.45 – 12.20 Uhr, ein PKW (Audi A4), auf dem öffentlichen Parkplatz am „Neutorkreisel“/ St. Veit-Straße in Mayen, durch einen Unfall beschädigt.

Am Freitag, 21.01.2022, wurde, in der Zeit zwischen 11.45 – 12.20 Uhr, ein PKW (Audi A4), auf dem öffentlichen Parkplatz am „Neutorkreisel“/ St.-Veit-Straße in Mayen, durch einen Unfall beschädigt. Der Unfallverursacher touchierte, vermutlich beim Ein-/ Ausparken, den geparkten PKW an der vorderen rechten Stoßstange und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, welche Angaben zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Mayen in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

Rosengasse 2

56727 Mayen

Kaster, PHK



Telefon: 02651-801-0

E-Mail: pimayen@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



