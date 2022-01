Mendig, Schulstraße

Verkehrsunfallflucht – Zeugenaufruf

In der Zeit von Mittwoch, 19.01.2022, 19.30 Uhr, bis Donnerstag, 20.01.2022, 09.30 Uhr, wurde in der Schulstraße in Mendig, ein ordnungsgemäß, am rechten Fahrbahnrand, geparkter PKW (Mercedes-Benz) beschädigt.