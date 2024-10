Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Am 01.10.2024, kam es in der Zeit von ca. 07:00 Uhr bis 07:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht an einem am rechten Fahrbahnrad parkenden Pkw, Dacia Loagan, Farbe, rot, welcher von einem vorbeifahrenden, bislang unbekannten Fahrzeug in Höhe des vorderen Radlaufes der Fahrerseite touchiert wurde.

Anzeige

Kottenheim, Kanalstraße (ots) –



Am 01.10.2024, kam es in der Zeit von ca.07:00 Uhr bis 07:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht an einem am rechten Fahrbahnrad parkenden Pkw, Dacia Loagan, Farbe, rot, welcher von einem vorbeifahrenden, bislang unbekannten Fahrzeug in Höhe des vorderen Radlaufes der Fahrerseite touchiert wurde. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden von ca. 1000.- EUR.



Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

Pressestelle



Telefon: 02651-801-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell