Mayen, Brückenstraße

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Von Polizeidirektion Mayen (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am 20.06.2024, kam es von ca. 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr, in der Brückenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht an einem parkenden, weißen Pkw, VW, Typ: 7P. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte mit seinem Fahrzeug den VW am hinteren linken Radkasten und flüchtete von der Unfallstelle.