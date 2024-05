Mayen, Siegfriedstraße

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Von Polizeidirektion Mayen (ots)

In der Zeit vom 26.05.2024, ca. 17:30 Uhr bis 27.05.2024, 20:50 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht an einem, grauen, geparkten PKW, Mercedes, SLK 200. Das Fahrzeug war in Höhe des Anwesens der Hausnummer 72 abgestellt.