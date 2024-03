Ettringen, Kreuzstraße

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Von Polizeidirektion Mayen (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am 07.03.2024, befuhr in der Zeit von ca. 09:50 Uhr bis 11:05 Uhr, ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, mit einem großen Fahrzeug (vermutlich einem Omnibus) die Kreuzstraße und bog nach rechts in die Südstraße ein.