Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Eine 30-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Maifeld befuhr mit ihrem schwarzen, PKW, Daimler-Benz die Kalscherhofstraße in Fahrtrichtung Stationsweg als ein, entgegen der dortigen Einbahnstraße fahrender, silberner PKW, mit KS-Kennzeichen (für Kassel), auf sie zufuhr. Es kam zu einer Kollision beider Fahrzeuge, worauf der Unfallverursacher unmittelbar von der Unfallstelle flüchtete und die Kalscherhofstraße weiter in der falschen Fahrtrichtung befuhr. Um den hinterlassenen Sachschaden, in Höhe von ca. 3000.- EUR kümmerte sich der Unfallflüchtige nicht. Das flüchtende Fahrzeug müsste im Bereich der Fahrerseite beschädigt sein.



Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

Pressestelle



Telefon: 02651-801-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell