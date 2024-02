Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Am 22.02.2024, zwischen 08:00 – 12:00 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Adenau ein Verkehrsunfall.

Symbolbild Foto: Arne Dedert/dpa

Dabei parkte ein Kleintransporter in einer Parklücke, als der unbekannte Unfallverursacher beim Ein- oder Ausfahren der Parklücke den Kleintransporter auf der linken Seite beschädigte. Anschließend verließ der Unfallverursacher die Örtlichkeit ohne seinen Pflichten nachzukommen.



Durch den Unfall entstand beim Kleintransporter ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Zudem konnte an dem Kleintransporter bläuliche Lackanhaftung und ein Fahrzeugteil des Unfallverursachers sichergestellt werden



Wer kann Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben? Meldungen bitte an die Polizei Adenau unter 02691 925-0



Polizeiinspektion Adenau



PK Vogels



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Pressestelle



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell